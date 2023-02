Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi sta pian piano prendendo forma, e se l’anno scorso Ilary Blasi è riuscita a portare sulla playa in Honduras vip con zero esperienze nel reality, come Illona Staller, Nicolas Vaporidis (che poi ha trionfato) e Nick Luciani dei Cugini di Campagna, questa volta i nuovi naufraghi sembrerebbero essere tutto fuorché “nuovi”.

Secondo quanto rivelato da Dagospia, infatti, uno dei nuovi concorrenti certi dovrebbe essere Alessandro Cecchi Paone, che tornerebbe così a L’Isola dei Famosi per la terza colta dopo le esperienze nel 2007 e nel 2012. Questa volta dovrebbe partecipare in coppia con il fidanzato Simone Antolini.

Un altro ritorno sarebbe quello di Nathaly Caldonazzo, naufraga nell’edizione 2017, che potrebbe approdare in Honduras insieme alla figlia Mia Sangiuliano. L’attrice, dopo quell’esperienza, ha partecipato anche a Temptation Island e al Grande Fratello Vip. Sempre dalla Casa più spiata d’Italia dovrebbero arrivare anche Corinne Clery e Marco Predolin, quest’ultimo protagonista de La Talpa.