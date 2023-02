Nella Casa del Grande Fratello Vip la tensione si taglia con il coltello, e dopo i burrascosi fatti degli ultimi giorni in molti sembrano non essere in vena di chiacchiere.

Oriana commenta il comportamento di Antonino

Gran parte del gruppo trascorre la mattinata in silenzio, godendo del sole e approfittando della bella giornata per rilassarsi. Proprio mentre sono in giardino, Oriana Marzoli commenta con Nicole Murgia il comportamento di Antonino Spinalbese. Ormai da diverso tempo l’hairstylist non sembra avere più voglia di giocare e divertirsi, e la sua insofferenza traspare in modo molto chiaro. “Non parla mai”, dice la modella venezuelana, commentando il silenzio in cui da tempo si è chiuso Spinalbese. “E’ stanco, parla poco e con chi vuole lui”, spiega la Murgia, lasciando intendere che il coinquilini non stia passando un momento facile a causa dello stress che comporta vivere nella Casa.

"Spara sempre contro di me"

“Quando gli vi va prende energia e spara contro di me, io non gli faccio niente e ogni colta che può mi fa così”, ribatte prontamente Oriana, che non riesce a provare empatia per Antonino visti i loro numerosi trascorsi. La Marzoli non si spiega per quale motivo l’ex di Belén Rodriguez continui ad avercela con lei e a provocarla: “Come ti permetti, quando io neanche ti parlo?”.

Quella tra Oriana e Antonino sembra essere una rivalità destinata a proseguire nel tempo.