Al termine della puntata del Grande Fratello Vip dello scorso giovedì, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno discusso a lungo dopo che la modella ceca, durante un confronto con Alfonso Signorini, ha raccontato la sua versione della fine della storia d’amore con l’ex tronista. Questo si è ripercosso sul loro rapporto, dal momento che il vippone ha affermato di non poter dire la sua.

Il rapporto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

Ieri sera, il conduttore chiama Onestini in Mistery per specificare quanto accaduto e afferma: “Era un momento intimo per Ivana e volevo che suo eventuale sfogo non fosse condizionato dalla tua presenza”. Luca assiste ad un video nel quale viene mostrato il contenuto della conversazione tra Ivana e Alfonso, che era rimasto privato e non ascoltato dal resto dei concorrenti. Onestini e la Mrazova hanno visioni diverse del loro rapporto, dell’amore e della fine della loro relazione, e la comunicazione è stata spesso difficile negli ultimi due giorni. Ivana ha specificato che non ha avvertito la vicinanza di cui aveva bisogno, mentre Luca si dice confuso, ha dato tutto quello che poteva.

“Non essere vicino alla persona che amavo mi ha fatto sentire impotente”, afferma Onestini, descrivendo il suo dolore maturato nell’impossibilità di non poter essere fisicamente presente alla morte del padre di Ivana, ed assisterla nel lutto e nella sua perdita. Ma le motivazioni che hanno spinto i due vipponi ad allontanarsi sono da ritrovare anche nelle diverse scelte compiute da entrambi. Luca aveva alla modella di raggiungerlo nella sua casa di Cesenatico, ma lei preferiva Milano. “A me non importa dove, ma importa chi”, sentenzia Onestini.

“Amo molto Luca quando è con Ivana. Lo trovo sincero”, afferma Orietta Berti. “Mi auguro che riescano a avere un futuro se è quello che vogliono”, chiosa invece Sonia Bruganelli.