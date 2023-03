Nonostante siano passati già alcuni giorni dall’accaduto, Antonella Fiordelisi dimostra di essere ancora molto risentita delle attenzioni che Edoardo Donnamaria ha rivolto a Nicole Murgia, emerse durante la puntata del Grande Fratello Vip del 27 febbraio.

Antonella: "Spero che Edoardo esca"

L’influencer campana sembra decisa a mettere definitivamente fine alla relazione con lo speaker radiofonico, e il disappunto continua a tormentarla: “Non è possibile che io mi sia innamorata di una persona così, non lo conoscevo bene”, dice sfogandosi con Davide Donadei. Per tutto il tempo della loro conoscenza, Edoardo si è mostrato molto diverso rispetto al ragazzo che si è rivelato di essere, dice Antonella, convinta che il suo ormai ex fidanzata abbia mostrato la sua vera natura. “Per me è diventato un elemento negativo, devo quasi sperare che lui esca perché non mi fa bene la sua presenza”.

La Fiordelisi non dà alcuna possibilità ad Edoardo, e sembra aver messo una pietra sopra la loro relazione e la possibilità di un futuro insieme: “Lui ha ancora bisogno di fare le sue esperienze, perché è ancora molto bambino e non è pronto ad un fidanzamento serio. Proprio per questo potrebbe tradire. Sono stata con degli uomini che so per certo che non mi hanno tradito in passato”.

Davide invita l’amica a riflettere bene sulle sue intenzioni, ma Antonella è decisa: “Sono sicura che per come sono fatta io, mi merito una persona che mi rispetti. Lui non è adatto a me. Spero di trovare un uomo, non ho fretta di fidanzarmi”, conclude l’ex schermitrice, determinata a proseguire in solitaria il suo percorso nella Casa.