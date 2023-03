Stefano De Martino continua a raccogliere consensi grazie a Stasera tutto è possibile, il comedy show diventato ormai un appuntamento fisso della prima serata di Raidue. Con lui anche due pilastri della comicità partenopea, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni che, insieme agli ospiti, sono sempre pronti a mettersi in gioco.

Il conduttore non ha mai nascosto la sua fede calcistica per il Napoli. Quando era nel cast di Amici di Maria De Filippi, durante una puntata del Serale venne ospitato Diego Armando Maradona, e l’allora ballerino quasi non riuscì a salutarlo tanta era l’emozione di trovarsi di fronte al suo idolo. De Martino è originario di Torre Annunziata, cittadina vesuviana di circa quarantamila abitanti che dista circa 20 chilometri dal capoluogo partenopeo. La sua famiglia vive ancora lì, mentre lui risiede in una splendida villa a Posillipo con vista mozzafiato sul golfo.

Il regalo del Napoli a Stefano De Martino

Nelle ultime ore, Stefano ha condiviso attraverso una Instagram story una foto di uno splendido regalo ricevuto proprio dalla società di Aurelio De Laurentiis: la maglia ufficiale degli azzurri personalizzata con il suo nome e il numero 9. Un dono senz’altro gradito dallo showman e marito di Belén Rodriguez. Già qualche anno fa, in occasione del sesto compleanno del figlio Santiago, De Martino aveva ricevuto da parte del Napoli una maglietta ufficiale personalizzata proprio con il nome del bambino con le firme di tutti i calciatori.

La squadra guidata da Luciano Spalletti, protagonista sino ad ora di una stagione scintillante, si avvia a conquistare il terzo Scudetto della sua storia a distanza di 33 anni dall’ultimo trionfo. La città già si sta vestendo a festa, festa alla quale parteciperà sicuramente anche Stefano De Martino. Chissà, magari sarà proprio lui ad essere sul palco di piazza del Plebiscito in occasione dei festeggiamenti per il tricolore.