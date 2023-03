Lo scorso gennaio Barbara D’Urso aveva rivelato a Verissimo di essere diventata nonna. Proprio ieri sono state pubblicato sul settimanale Chi le foto con i suoi due figli Gianmarco ed Emanuele, di 37 e 35 anni, con il maggiore accompagnato da moglie e figlia appena nata.

La sfuriata di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5

La conduttrice di Pomeriggio 5 si è scagliata contro il paparazzo che ha scattato le foto al parco, rivolgendo nei suoi confronti una dura invettiva nel corso del programma da lei condotto. Barbara D’Urso ha approfittato dell’ospitata di Alex Fiumara, noto paparazzo: “Volevo dirti una cosa Alex, oggi stai tranquillo perché non è giornata. Tu lo sai che io ho sempre difeso i paparazzi, amo ogni paparazzo. Penso che sia un lavoro difficile e vi stimo davvero tanto. Oggi però non è giornata perché c’è uno di voi che non si è comportato bene con me. Non si è comportato bene perché mi ha fatto delle foto, io ero nascosta in mezzo alla gente con i miei figli. Io sono andata da lui e l’ho pregato, gli ho proprio detto ‘ti scongiuro, ti prego, queste fotografie tienile per te’. Perché noi siamo molto basso profilo, non sono di quelle che fanno le foto con le nuore incinte, con le figlie incinte. Quindi gli ho chiesto questo favore. Lui mi ha giurato sulla sua vita che quelle foto non sarebbero uscite”.

Il commento su Alfonso Signorini

Poi un passaggio sul lavoro di Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi: “Ok, non c’è nulla di grave. Alfonso le ha pubblicate e ha fatto bene, lui fa benissimo il suo lavoro. Anzi, devo dire che ha scritto delle cose molto carine e per questo lo ringrazio. Però il tuo collega io me lo ricordo com’è. Cucciolotto, se giuri su di te dovresti mantenere la promessa. Ecco ora sapete perché non è giornata”.