Federica Aversano, ex tronista di Uomini e Donne, è stata iscritta nel registro degli indagati per il reato di stalking. La trentenne originaria di Santa Maria Capua Vetere, città della provincia di Caserta, è stata denunciata dal suo ex compagno e padre di suo figlio. Federica sarebbe accusata di una serie di reati come molestie, atti persecutori, vessazioni, violenze ed altro. Il suo ex ha presentato personalmente contro di lei una querela agli organi di polizia del posto accompagnato dal suo legale.

Lo scorso novembre, Federica Aversano lasciò il dating show condotto da Maria De Filippi dopo un percorso fatto di alti e bassi e senza scegliere nessuno dei suoi corteggiatori. La tronista decise di abbandonare il programma e, intervistata dal magazine di Uomini e Donne, fece un bilancio della sua esperienza, mettendo in luce gli aspetti più belli ma anche le criticità: “E’ stato il trono che volevo. L’ho affrontato con tanta sincerità e onesta, e quindi mi riconosco in ogni sua parte”.

Nel frattempo, l’ex tronista è diventata hostess di una compagnia di alta velocità, anche se avrebbe voluto continuare ad inseguire il suo sogno, quello di diventare insegnante.