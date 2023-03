Antonella Fiordelisi ha una sorella. L’influencer campana ne ha parlato oggi durante una chiacchierata con Davide Donadei e Andrea Maestrelli. La concorrente del Grande Fratello Vip non vede Maria Antonietta da più di cinque anni, e pare che i tentativi di ricostruire un rapporto non siano andati a buon fine.

Antonella confessa: "Non vedo mia sorella da cinque anni"

“Ne ho di cose che non ho detto. Ho anche una sorella, ma non la vedo e non parliamo da più di cinque anni. No, non è figlia di Stefano. Abbiamo la stessa madre, ma due padri diversi. Lei ha dieci anni più di me. Quando mia mamma ha deciso di separarsi dal suo papà lei è andata in crisi ed è voluta restare con lui, quindi mia madre l’ha accontentata. Perché lei era piccola, piangeva e voleva restare con il padre. Lei è pugliese, di Bari, ma adesso vive a Roma. Sì sta qui perché fa l’ingegnere e lavora molto. Da piccola e da ragazzina la frequentavo. Credo che lei non abbia mai accettato del tutto il fatto che mia madre si sia rifatta una vita con mio padre e che dunque sia finita con il suo di papà. Si chiama Maria Antonietta, il cognome inizia con la P è diverso dal mio, ovviamente, visto il papà diverso. Lei non mi vuole vedere, io sono anche andata a Roma ma non mi ha mai aperto la porta di casa. Non vuole proprio vedermi, io ho provato a ricucire il rapporto. Purtroppo cinque anni fa è successa una cosa, ma lei proprio non vuole parlare.

Se conosco l’ex compagno di mia mamma? Sì certo, io il papà di lei lo conosco, da piccola avevo un rapporto con lui, perché andavo a trovare mia sorella e lui era molto gentile e carino. Sto male perché non la vedo da anni. Sicuramente adesso mi avrà visto in televisione”.