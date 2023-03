Ida Platano è stata una delle dame più amate e allo stesso tempo discusse di Uomini e Donne. La protagonista del Trono Over, non appena entrata nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi, ha subito catturato l’attenzione di moltissimi cavalieri, e tra questi anche Riccardo Guarnieri.

La storia con il tarantino, caratterizzata da diversi tira e molla, è finita nel peggiore dei modi. Ida allora ha deciso di concedere una possibilità ad Alessandro Vicinanza, con il quale ha lasciato insieme il programma per vivere la loro relazione lontano dalle telecamere.

I due sembrano innamoratissimi. Entrambi hanno pubblicato sui rispettivi account social immagini e video. Prima il viaggio a Madrid, poi quello a Miami, e per finire un soggiorno romantico a Parigi, che la Platano ha voluto regalare ad Alessandro nella settimana di San Valentino. Eppure, negli ultimi giorni qualcosa sembra essere andato storto. Nessuno dei due, infatti, ha postato foto sui social durante il weekend passato, circostanza decisamente insolita visto che entrambi sono sempre molto attivi.

Crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza?

A distanza di alcuni giorni, Ida Platano è riapparsa su Instagram condividendo una story che non lascia presagire nulla di buono. “Deludiamoci con rispetto”, ha scritto l’ex dama, confermando il sospetto di molti fan della coppia: i due sono in crisi. I follower ritengono che quella di Ida sia proprio una frecciatina rivolta proprio nei confronti del fidanzato: mentre lei affronta la presunta crisi in silenzio, Alessandro Vicinanza, al contrario, continua a mostrarsi sui social.