Forse spinti da un messaggio ricevuto tramite aereo (“Più bella cosa non c’è. Grazie di esistere #Oriele”), Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si ritrovano a discutere della loro relazione. Da quando la modella venezuelana ha parlato con Martina Nasoni, l’imprenditore veneto è sempre più nervoso e dubbioso nei suoi confronti. Daniele si dichiara sincero, e dice di non essere contento per quanto accaduto.

Daniele: "Sei tu a creare sempre problemi"

“Gli unici problemi che ho qua dentro me li crei tu”, afferma duro. Dal Moro è stanco di discutere continuamente e preferirebbe viversi le giornate con più serenità. Oriana gli spiega di essere così a causa della sua mancanza di certezze. L’ex tronista la accusa di pensare esclusivamente a sé stessa e di non curarsi, invece, dei sentimenti degli altri. Secondo Daniele, per raggiungere i suoi obiettivi, la Marzoli sarebbe in grado di fare qualsiasi cosa, infischiandosene anche di lui.

Alla domanda di Oriana di definire cosa sono, Daniele risponde vago. Vivono nella stessa casa ed è impossibile non parlarsi. Mentre, per quanto riguarda la frequentazione, non se la sente di prendere una decisione adesso. Prova troppa rabbia, non è lucido. Una serie di eventi hanno portato Dal Moro a stancarsi, ma Oriana ribatte: “Nemmeno tu sei perfetto”. Daniele risponde vantandosi di non sparlare mai della venezuelana con gli altri inquilini della Casa. Cosa che, invece, fa la Marzoli.

Da un lato, Oriana ammette i propri errori e cerca di comprendere quale sia la natura del loro rapporto, dall’altro Daniele non vuole dare una definizione e preferisce attendere un momento di maggiore serenità per prendere delle decisioni.

L’ennesimo confronto tra i concorrenti del Grande Fratello Vip si conclude con un nulla di fatto.