Hande Erçel ha una nuova relazione. Dopo i rumor delle ultime settimane, la diva turca è stata intercettata in aeroporto in compagnia del nuovo compagno. Lui si chiama Hakan Sabanci, ha trentuno anni, ed è un importante e influente uomo d’affari, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione di Densa Denizcilik Holding, colosso dell’industria marittima che vanta una flotta composta da ben ventuno navi.

L’attrice e il businnesman turco sono stati visti all’aeroporto Sabiha Gökçen di Istnabul, al rientro da una breve vacanza a Parigi. Un giornalista di Newspaper Magazine li ha fermati e ha chiesto loro informazioni circa la loro relazione: entrambi, sorridenti, hanno preferito non scendere nei dettagli, ma è evidente che tra di loro è in corso una storia d’amore.

Hande Erçel e Kerem Bürsin: va in archivio la storia che ha appassionato milioni di fan

Va in archivio, forse in maniera definitiva, la relazione tra Hande Erçel e Kerem Bürsin. In questi mesi si era molto discusso di un ritorno di fiamma tra i due protagonisti dell’amatissima fiction Love is in the air, ma al netto delle voci e dei pettegolezzi, non è mai esistita la possibilità che i due attori potessero ritornare ad essere una coppia. I cosiddetti HanKer (i fan dell’ormai ex coppia), che mai si sono rassegnati alla fine della storia d’amore tra le due celebrità turche, (si sono detti addio a marzo 2022), dovranno dunque farsene una ragione e metterci una pietra sopra.

Hande ha un nuovo amore: la reazione di Kerem

Ma come avrà preso Kerem la notizia che la sua ex fidanzata ha una nuova relazione? E’ questa la domanda che si fanno i fan in queste ore, ma che al momento difficilmente troverà risposta. Per come abbiamo imparato a conoscerlo in questi ultimi anni, e per il rapporto di amicizia che comunque è rimasto con Hande, siamo abbastanza sicuri che Bürsin sarà felice per lei. Di certo, vedere la donna con cui hai avuto una bellissima storia d’amore rifarsi una vita con un’altra persona non ti invoglia sicuramente a fare i salti di gioia. Ma tant’è.

La storia tra Hande e Kerem ha appassionato tantissimi fan in ogni angolo del pianeta, e resterà per sempre nella memoria di chi ne ha amato e apprezzato ogni singolo momento. Ma adesso quel capitolo è definitivamente chiuso.