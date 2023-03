L’avvocato Giorgio Assumma, migliore amico di Maurizio Costanzo, ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo, raccontando di essere molto preoccupato per Maria De Filippi: “Mi preoccupa, dietro l’apparente distacco nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”.

Giorgio Assumma è stato ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In dedicata a Maurizio Costanzo, e ha tentato di raccontare gli ultimi giorni di vita del re dei talk show. Giorni che, a quanto pare, nessuno si sarebbe mai aspettato, visto che l’intervento di routine al colon mai avrebbe lasciato presagire un finale così tragico. Complicazioni nate in seguito all’operazione e un quadro clinico che è sfuggito al controllo.



L’avvocato ha raccontato di essere immediatamente corso al capezzale di Maurizio Costanzo appena ha appreso che le sue condizioni di salute erano precipitate, restando con lui fino alla fine. “Era cosciente. La figlia Camilla gli ha chiesto di recitare l’Ave Maria e lui ne ha sussurrato i primi versi per poi interrompersi e dirle ‘Non ce la faccio, continua tu a pregare’”.