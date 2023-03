In seguito alla decisione di Rudy Zerbi di assegnare la maglia per il Serale a Piccolo G, nella casetta di Amici è arrivata una comunicazione inaspettata. Benedetta, una delle allieve di Raimondo Todaro, ha letto un messaggio ricevuto davanti al resto dei compagni: “Domenica sarà ritirata la maglia d’oro a tutti gli allievi che l’hanno ricevuta”.

La comunicazione ricevuta dagli allievi di Amici

L’allieva di Todaro ha letto la lettera ricevuta dalla produzione di Amici di Maria De Filippi davanti a tutti gli allievi nella sala comunicazioni. Il messaggio svela cosa è stato deciso per la puntata di domani, domenica 12 marzo. “La produzione ha tenuto conto del fatto che solo alcuni professori hanno legittimamente deciso di operare una selezione dei rispettivi allievi in vista del Serale e che non ci sono maglie del Serale per tutti. Nel corso della puntata di domenica verrà ritirata la maglia del Serale a tutti quelli che finora l'hanno avuta e comunica che per determinare chi di voi accederà al Serale di Amici sarà effettuata una selezione attraverso una votazione di tutti gli insegnanti di canto e di ballo attraverso le modalità che scoprirete in puntata”.

La reazione degli allievi

Ovviamente, la decisione della produzione ha scatenato il malumore degli allievi: “Non sono d’accordo, ma per chi già ce l’ha. Chi se l’è guadagnata, se l’è guadagnata”, ha detto NDG. “Credo sia una questione di equità”, ha commentato Alessio. “Come se partissimo tutti da zero, forse è l’unica cosa giusta per tutti”, le parole di Mattia Zenzola. Alcuni ragazzi hanno fatto presente il fatto che un insegnante di ballo potrebbe non essere esperto di canto, e viceversa. “Credo sia la cosa giusta. Dobbiamo studiare tutto, domenica ci possono chiedere di tutto e di più”, ha commentato Wax.