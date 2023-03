Gianni Morandi, reduce dal successo di Sanremo che l’ha visto co-conduttore insieme ad Amadeus del 73° Festival, si appresta ad iniziare una serie di concerti in tutta Italia.

Il debutto ieri, venerdì 10 marzo, all’RDS Stadium di Rimini che ha aperto ufficialmente il tour “Go Gianni Morandi Go”.

La nuova band di Gianno Morandi

E’ lo stesso cantante a pubblicizzare l’evento attraverso la sua pagina Instagram. E per l’occasione presenta anche la sua nuova band: Luca Colombo - direttore musicale, chitarra; Michele Quaini – chitarra; Ricky Quagliato – batteria; Ambrogio Frigerio – trombone; Paola Zadra – basso; Maurizio Campo – pianoforte; Michele Lombardi – tastiere; Camilla Rolando – tromba; Nicolas Lecchi – sax; Daniele Leucci – percussioni; Silvia Olari – cantante; Roberto Tiranti – cantante; Alessandra Kidra – cantante.

Silvia Olari, ex allieva di Amici, nella band di Gianni Morandi

A leggere i nomi della sua band troviamo la cantautrice Silvia Olari, una ex allieva di Amici.

Olari riesce ad entrare nel talent show di Maria De Filippi nell’ottava edizione (2008), seguita da Luca Jurman, e va avanti fino alla sesta puntata del serale. Uscita dalla scuola firma un contratto con la Warner Music Italy e nel 2009 pubblica il primo EP “Silvia Olari”. Nel 2014 è presente nell’album di Valerio Scanu Lasciamo entrare come autrice del brano Un giorno in più. Nel 2022 è scelta da Mario Biondi, artista di fama internazionale, per il tour che attraverserà l’Italia dal 4 al 31 maggio, toccando alcune delle principali città della penisola.

A Rimini sul palco con Morandi anche Jovanotti

Tornando al concerto di ieri di Gianni Morandi, oltre cinquemila i fan che hanno affollato l’Rds Stadium per la prima data del nuovo tour dell’eterno ragazzo di Monghidoro. Sul palco è spuntato a sorpresa anche Jovanotti per un duetto esaltante.

Settantenni e giovanissimi in delirio per i cavalli di battaglia di Morandi e per i motivi dell’ultimo suo album "Evviva!". Il cantante, 78 anni, viaggerà in tutta Italia, toccando i palazzetti di Milano, Roma, Firenze, Torino, Bologna e Bari.