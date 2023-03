La stretta “puritana” imposta dai vertici Mediaset inizia ad allarmare gli addetti ai lavori. La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è ormai alle porte, e dopo la squalifica di un concorrente del Grande Fratello Vip per cattiva condotta si teme la linea rigida.

La line anti-trash imposta da Mediaset

Ne sa qualcosa, infatti, Edoardo Donnamaria, uno dei protagonisti assoluti della settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Lo speaker radiofonico è stato squalificato per un chiaro volere dei vertici del Biscione. Un provvedimento che Pier Silvio Berlusconi ha voluto assumere per far capire che determinati atteggiamenti o frasi non saranno più tollerati. Una stretta anti-trash che ha iniziato a preoccupare, come rivelato da Ivan Rota su Dagospia, anche Ilary Blasi.

Ilary Blasi preoccupata per la stretta "puritana"

La conduttrice è pronta a tornare su Canale 5 con una nuova edizione de L’Isola dei Famosi: “Ma con questa ‘nuova linea’ cosa succederà a L’Isola dei Famosi, il reality che in quanto a trash li batte tutti? Sarà cambiato il titolo in L’Isola delle Vergini (e dei Vergini)? Pare che anche Ilary Blasi che, diciamolo, nel linguaggio proprio raffinata non è, sia preoccupata. La immaginiamo dire: ‘Ma che è sta linea?’. A benedire il tutto sarà l’ex suor Cristina, nel cast del programma”.

Berlusconi in ansia per il cast de L'Isola dei Famosi

Ma se da una parte Ilary ha ammesso di temere la nuova linea imposta da Berlusconi, quest’ultimo sarebbe molto preoccupato per i nuovi naufraghi scelti dagli autori del reality. Nel cast, infatti, compaiono Marco Mazzoli e Paolo Noise, che allo Zoo di 105 ne dicono di ogni. Le gemelle Enardu conosciute per essere due attaccabrighe, Marco Predolin, che nel suo curriculum vanta una squalifica per bestemmia al Gf Vip, e infine Alessandro Cecchi Paone, che nell’ultima intervista ha confessato che ama il ca**o del fidanzato.