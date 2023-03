Le rivalità tra donne nella Casa del Grande Fratello Vip è sempre più evidente. Durante la puntata del 16 marzo, Alfonso Signorini ha deciso di stuzzicarne due in particolare: Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, da sempre acerrime nemiche.

La sorella di Clizia è entrata nel loft di Cinecittà come ex di Edoardo Donnamaria, ed era inevitabile che con l’influencer campana, attuale fidanzata dello speaker radiofonico, le cose non si sarebbero messe bene. Le due si sono mal sopportate, fino ad arrivare ad ignorarsi completamente. E nemmeno quando Micol ha iniziato una storia d’amore con Edoardo Tavassi le cose sono migliorate.

Scintille tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

Antonella sostiene che Micol non vale nulla senza l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, e la Incorvaia non è da meno: “Penso la stessa cosa di lei. Senza Edoardo e senza le sue polemiche non ha fatto più nulla. Infatti, quando Donnamaria è andato via non si è vista più”. “Io sono scioccata - replica la Fiordelisi - perché stavano cercando di avere un rapporto. Oggi pomeriggio ho sentito le che si lamentava perché non le veniva dedicato spazio durante le puntate. Ha detto ‘Antonella e Edoardo hanno sfracassato’”.

“Non è assolutamente vero – ribatte Micol -. Io ho solo detto che sono mesi che non ricevo una sorpresa, Edoardo mi ha detto che qui funzionano di più le dinamiche delle coppie, ed è vero che Antonella e Edoardo hanno sfracassato. Ma poi Antonella sconvolta di cosa, io quello che pensi di te lo sai dal primo giorno”.