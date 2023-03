Rabbia e delusione per Davide Donadei a causa di una decisione assunta dal Grande Fratello Vip. Reduce dal reality show condotto da Alfonso Signorini, l’ex vippone in un’intervista rilasciata ai colleghi di Superguida Tv, racconta di come una scelta degli autori lo abbia fatto soffrire.

Com’è noto, lo scorso 24 febbraio Maurizio Costanzo è deceduto, ma la produzione del programma di Canale 5 ha deciso di non comunicarlo ai vipponi “reclusi” nel loft di Cinecittà. A Davide Donadei questa decisione non è affatto piaciuta. Lui, d’altronde, è diventato celebre grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, e per lui il team di Maria De Filippi rappresenta una vera e propria famiglia.

“La redazione di Uomini e Donne è come una famiglia per me. Quando ho saputo di Maurizio Costanzo, mi sono domandato: perché non hanno detto nulla? In puntata sicuramente una frase rivolta a Maria ci sarebbe stata, visto anche i rapporti di molti di noi con i suoi programmi. Tanta gente se è lì deve dire grazie a Maria. Mi è dispiaciuto molto”.