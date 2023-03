Il percorso di Federico Nicotera a Uomini e Donne ha appassionato tantissimi fan del dating show condotto da Maria De Filippi come non accadeva ormai da diversi anni. Alla fine, l’ingegnere romano ha deciso di lasciare il programma con Carola Carpanelli per vivere con lei una relazione lontano dalle telecamere.

La nuova coppia ha iniziato una splendida storia d’amore. L’ex tronista ha comunicato all’ex corteggiatrice la sua scelta donandole un grazioso pupazzo. I due, una volta abbandonati i riflettori, sono tornati alla vita “reale”, e nonostante siano trascorse poche settimane dalla loro uscita di scena a Uomini e Donne, circolano già le prime voci su come stia procedendo la loro relazione.

Carola e Federico sono andati a convivere?

E’ stata l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano a sganciare la prima bomba su Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Una fonte anonima, infatti, ha svelato che i due ex protagonisti del Trono Classico sono già pronti per una convivenza: “Sono un’amica di una cugina di secondo grado di Federico, e ho saputo tramite familiari che Carola si è trasferita per vivere con lui”.

E’ bene specificare che si tratta di un’indiscrezione e che non si hanno ancora certezze al riguardo. Possiamo però affermare che la coppia è davvero felice di aver iniziato questo nuovo capitolo della loro vita insieme.