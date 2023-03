Belén Rodriguez è tornata alla conduzione de Le Iene dopo una settimana di assenza. La showgirl argentina è stata al timone della puntata del 21 marzo al fianco di Max Angioini, il comico che ha preso il posto di Teo Mammucari. La moglie di Stefano De Martino non ha spiegato esattamente le ragioni del suo forfait, ma ha ironizzato sulla questione: “Ho avuto bisogno di fermarmi qualche giorno. Doveva fare il tagliando, la macchina è vecchia”.

Dopo l’improvvisa assenza di Belén a Le Iene, sui social in molti hanno ipotizzato una nuova gravidanza della showgirl. Ad alimentare i sospetti anche la totale assenza dai social da parte della conduttrice. Ma non solo. Nelle ultime settimane si sono ricorse voci circa una possibile crisi con Stefano De Martino, ma a frenare il gossip è stato proprio lo showman napoletano, che è apparso in una Instagram story proprio in compagnia del marito. Segno che le cose vanno a gonfie vele e che a dividerli sono solo i rispettivi impegni di lavoro.

Belén Rodriguez è incinta? Spunta il dettaglio social

Nel frattempo, un dettaglio social che si è verificato nelle ultime ore non è passato assolutamente inosservato. A portarlo alla luce l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso su Instagram uno screenshot in cui una follower di Belén Rodriguez chiede alla showgirl argentina se è in attesa del “terzo bimbo”. La risposta? La moglie di Stefano De Martino ha piazzato un bel like al quesito posto dalla sua seguace. Vorrà dire qualcosa? Belèn è nuovamente in dolce attesa? Staremo a vedere…