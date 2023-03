A cura della Redazione

Uomini e Donne: dopo l’abbandono di Alessio Corvino, Lavinia ad un bivio

La puntata di oggi, mercoledì 22 marzo, non ha fatto che confermare l’assenza in studio di Alessio Corvino, dopo che ieri aveva fatto la valigia ed andato via.

Lavinia, pertanto, non ha avuto modo di confrontarsi con lui in studio in quanto il giovane casertano non si è presentato. Va detto anche che ieri la tronista, quando è andato nella camera di Alessio per avere un chiarimento con lui, non trovandolo si è tolta dal polso il braccialetto che lui le aveva regalato. Storia finita?

La puntata di oggi mercoledì 22 marzo: Alessio Corvino non si presenta in studio

La puntata odierna ha visto Lavinia seduta in studio senza il suo corteggiatore, con il quale avrebbe dovuto avere un confronto. La giovane donna, molto risentita, ha esternato tutti i suoi dubbi. “Lo so che oggi non sarebbe venuto, sarebbe stata una sorpresa se ci fosse stato. Pe me può rimanere anche dove sta! Per come si è comportato ho avuto la riprova che lui pensa solo a se stesso. In sette mesi non ha capito che il problema non sono gli aperitivi, non è andare a ballare, non sono le segnalazioni che ricevo, e alle quali gli ho anche detto di non credere più di tanto. Il vero problema è che lui mette se stesso davanti a tutti, senza pensare minimamente a me, alle cose profonde di cui gli ho parlato, alle mie paure. Perché io gli dico che ho paura che una persona fuori di qui possa scappare, e lui che fa, alza i tacchi e se ne vai? A me ha deluso tantissimo. Se vuole tornare deve chiedermi scusa, altrimenti può rimanere dov’è. Ha confermato tutti i dubbi che avevo su di lui”.

L’intervento di Alessio Campoli: “Mò che famo?”

A questo punto è intervenuto l’altro corteggiatore, Alessio Campoli: “E quindi che famo?”. Tina Cipollari gli ha dato man forte: “Se l’altro Alessio resta a casa, rimane solo lui…”, indicando Alessio Campoli.

“Il tempo che tu stai chiedendo – riprende il corteggiatore in studio - è come se tu stessi aspettando che lui ti dia delle certezze, delle sicurezze in più, capito? Se non arrivano che famo?”.

“Ieri sono rimasta delusissima – riprende Lavinia -, era anche pronta a prendere una decisione ma non potevo minimamente immaginare ciò che è poi successo”.

E Alessio: “Ma adesso se lui non dovesse tornare, che facciamo, aspettiamo lui?”. “No – risponde Lavinia – vedrò io”.

I due poi ballano sulle note del brano di John Legend “Like I’m Gonna Lose You”…