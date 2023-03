Tommaso Stanzani fa parte del corpo di ballo di Viva Rai2, e spesso compare nei video di Fiorello anche sui social. In uno degli ultimi sketch, il conduttore ha lanciato una frecciatina velenosa all’ex fidanzato del ballerino, Tommaso Zorzi, che su Instagram sembra aver replicato alla provazione.

Fiorello incontra Tommaso Stanzani poco prima di iniziare la messa in onda della puntata. In un video, diffuso sui social da alcuni fan che non hanno affatto digerito l’episodio, si sente chiaramente il conduttore dire al ballerino: “Ho visto che il tuo ex piange dalla mattina alla sera…”. “Eh, è sensibile”, la risposta imbarazzata di Stanzani.

“Schifata da questa cosa. Caro Fiorello, chissà se tolgono i diritti a te cosa faresti”, scrive un utente su Twitter. A quanto pare, anche lo stesso Tommaso Zorzi si è sentito ovviamente tirato in causa dalla frecciatina del conduttore, tanto che ha palesato la sua contrarietà su Instagram: “A volte mi passa proprio la voglia di metterci la faccia su certe battaglie”, scrive, mostrandosi molto amareggiato.

Nei giorni scorsi, Zorzi si era lasciato andare un duro sfogo sui social parlando del governo Meloni e delle recenti posizioni sulle famiglie omosessuali: “Sono gay e voglio diventare padre, ma in Italia non posso”, aveva detto quasi in lacrime. Non è assolutamente da escludere la possibilità che Fiorello possa tornare sul tema nel corso delle prossime puntate di Viva Rai2.