Aurora Ramazzotti si appresta a diventare mamma, ma non solo. La figlia di Eros e Michelle Hunziker è all’ultimo mese di gravidanza, e dalle ultime Instagram stories pubblicate spicca un evidentissimo brillante al dito che lascia ipotizzare un possibile matrimonio.

Stando a quanto riferito da Fanpage.it, sembra che l’anello sia stato un regalo di Natale da parte del fidanzato Goffredo ma, mentre la notizia sulla gravidanza non poteva più essere nascosta per ovvi motivi, sembra che su quella sulle nozze la coppia voglia mantenere il riserbo. I follower hanno notato che Aurora indossa sull’anulare sinistro quello che ha tutta l’aria di essere un anello di fidanzamento. Il gioiello era ben visibile delle stories pubblicate si Instagram da Michelle Hunziker, che avevano come obiettivo quello di far vedere il pancione della figlia. Il dettaglio non è sfuggito ai fan, ma la realtà è che l’influencer indossi l’anello ormai da diversi mesi.

Al momento, comunque, nessuna certezza sulla data del possibile matrimonio, che non è escluso possa essere in programma quando il bambino avrà già qualche mese. Mancano, infatti, pochi giorni alla nascita del primogenito di Aurora e Goffredo che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe chiamarsi Nicolò.