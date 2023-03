Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne di giovedì 23 marzo. Per quanto riguarda il Trono Over è arrivata in studio una nuova dama per conoscere Silvio Venturato, il cavaliere che ha intrapreso una conoscenza con Gemma Galgani. Dopo aver parlato con la nuova dama, Silvio ribadisce ancora una volta di essere interessato esclusivamente a Gemma.

Gianni Sperti e Tina Cipollari colgono l’occasione per ribadire quanto il cavaliere sia interessato alla dama torinese, mentre quest’ultima non è parsa affatto infastidita dalla possibilità che tra lei e Silvio potesse intromettersi una nuova donna. Gli opinionisti punzecchiano Gemma e vogliono sapere se la dama è consapevole che la prossima volta che si vedranno sicuramente il cavaliere vorrà approcciare con lei dal punto di vista intimo.

Silvio "allunga le mani": interviene Maria De Filippi

A quel punto interviene Maria De Filippi che chiede alla Galgani se abbia voglia di abbracciare Silvio. Quando i due si avvicinano, spinti anche da Gianni, la conduttrice fa notare che il cavaliere ne ha approfittato per “allungare le mani” come suo solito, scatenando le risate del parterre.