Francesco Totti ed Ilary Blasi: hanno tenuto nascosto fino all’ultimo la seconda udienza della loro separazione svoltasi ieri, venerdì 31 marzo, presso il Tribunale civile di Roma, e ci erano quasi riusciti. Poi il tam tam ha preso il sopravvento e alcuni, tra giornalisti, fotografi e curiosi si sono portati fuori al Tribunale.

Francesco e Ilary, assistiti dai rispettivi avvocati, sono entrati di nascosto. A quell’ora, a parte gli uscieri, nel palazzo non c’era anima viva. Nessuna sa cosa sia successo all’interna dell’aula del Tribunale, ma di una cosa si ha quasi la certezza: è molto difficile che la frattura tra i due venga ricomposta, nonostante il giudice abbia esperito il tentativo di conciliazione previsto per ogni separazione giudiziale.

La causa si prospetta lunga e difficile per il cospicuo patrimonio da spartirsi. Innanzitutto c’è da decidere sull’affidamento dei figli e l’assegno di mantenimento. Poi la destinazione della villa all’Eur, abitata in questo momento da Ilary con i figli Christian, Chanel e Isabel. Poi c’è la disputa per la restituzione di borse, scarpe e accessori griffati della conduttrice televisiva e la collezione di orologi Rolex dell’ex capitano della Roma, che da soli valgono oltre 1 milione di euro.

Per gli avvocati difensori, Antonio Conte e Laura Matteucci per Totti, e Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per Ilary, si prospetta un lavoro molto duro, dagli esiti incerti perché è difficile che la frattura tra gli ex coniugi possa essere ricomposta in via bonaria.

Intanto il giudice si è riservato di decidere e non ha ancora fissato la data della successiva udienza, in cui dovrà valutare quali e quanti testimoni ascoltare.

La favola tra Francesco e Ilary iniziata nel 2002 con "6 unica"

La favola tra Francesco e Ilary inizia nel 2002, quando Totti conosce la donna che poi diventerà sua moglie tre anni dopo. Ilary faceva la "letterina" per il programma Passaparola. Quando Francesco la vide in tv pensò di volerla sposare immediatamente. Nel 2005 le nozze a Santa Maria in Ara Coeli, in una città blindata. Oltre 400 gli invitati al castello di Torcrescenza. Ilary aspettava il primo figlio, Christian. Poi arrivarono Chanel (2007) e Isabel (2016).

Dopo vent’anni, quindi, cala definitivamente il sipario su una storia d’amore che ha coinvolto milioni di persone. Due personaggi popolarissimi del calcio e della tv che sembravano immuni al virus che troppo spesso contagia uomini e donne di successo.

Dal '6 unica' scritta sulla maglietta di Totti e indirizzata a Ilary, al ricevimento di matrimonio nel castello, al doppio comunicato stampa che ufficializza la rottura del loro rapporto. Vent'anni dopo, il re e la regina di Roma si lasciano.