Emma Marrone è finita nuovamente nel mirino degli haters. La cantante, è stato presa di mira da un odiatore in un tweet poi rimosso. Parole che, giustamente, hanno fatto infuriare l’ex allieva di Amici.

“E comunque nella coppia lei fa l’uomo, non è nemmeno etero. Per carità. Quando parla sembra uno scaricatore del porto di Livorno”. Offese assolutamente gratuite e inqualificabili, alle quali Emma Marrone ha risposto per le rime: “Mai viste così tante persone ignoranti e inutili sotto ad un post. Che idioti”.

Il “leone da tastiera”, non contento della figuraccia, ha addirittura replicato ad Emma, provando a giustificarsi: “Io ho solo commentato una notizia pubblicata sul web, senza offenderti o mettere in dubbio il tuo talento e le tue capacità”.

Non è la prima volta, e temiamo non sarà l’ultima, che Emma Marrone viene offesa sui social, pratica divenuta ormai sempre più frequente negli ultimi anni, e alla quale non si riesce a porre un freno. Riteniamo sia giunta l’ora che chi ha il compito di gestire i social media riesca finalmente a mettere un argine questa situazione che, con il passare del tempo, non fa altro che degenerare.