Mancano ormai pochissime ore alla finale del Grande Fratello Vip e, poi, i concorrenti rimasti in gara e i telespettatori sapranno chi sarà il vincitore della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

I vipponi che si trovano ancora nella Casa stanno iniziando a pensare a ciò che li aspetta fuori dalle mura del loft di Cinecittà, e Oriana Marzoli ha espresso le sue riserve al riguardo. La modella venezuelana è parsa piuttosto rassegnata circa il suo futuro con Daniele Dal Moro. La “reina” e l’imprenditore veneto avevano iniziato una relazione dopo diverse resistenze da parte di lui. Ma l’inaspettata e improvvisa squalifica di Daniele ha di fatto troncato la loro storia, gettando nella disperazione Oriana, oltre a farle vivere una profonda incertezza in merito al futuro.

Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro: "Lascio stare..."

E mentre la Marzoli è in attesa di scoprire cos’accadrà nella finale di questa sera, continua a pensare a ciò che potrebbe accadere una volta che la sua avventura al Gf Vip sarà terminata. L’assenza di gesti da parte di Dal Moro ha fatto pensare ad Oriana alla conclusione, seppur amara, della loro storia. “Se non ho ricevuto niente, un messaggio da parte sua, allora lascio stare”, ha confidato la venezuelana a Edoardo Tavassi.

Quel che è certo è che in occasione della finalissima, Daniele Dal Moro non sarà presente in studio al pari di Edoardo Donnamaria, perché entrambi squalificati. Oriana, dunque, dovrà attendere ancora un po’ per scoprire se potrà esserci un futuro con l’ex tronista.