Sono trascorsi 197 giorni da quando le porte della Casa del Grande Fratello Vip si sono aperte per l’edizione numero sette. Questa sera, lunedì 3 aprile 2023, scopriremo finalmente chi sarà il vincitore di quest’anno, che raccoglierà il testimone da Jessica Selassié.

Alberto De Pisis o Milena Miconi: chi sarà il sesto finalista?

E’ bene ricordare, però, che è ancora in corso il televoto per il sesto finalista. A contendersi l’ultimo posto disponibile sono Alberto De Pisis e Milena Miconi. Si tratta di uno scontro decisamente combattuto, e solo questa sera conosceremo l’esito. Ma cosa dicono i sondaggi sul web? Secondo quanto si apprende, ad avere la meglio potrebbe essere a sorpresa Milena Miconi, che ha staccato di diversi punti percentuali Alberto De Pisis.

Perché Nikita Pelizon potrebbe vincere il Gf Vip

Per ciò che riguarda, invece, la vittoria finale, i pronostici parlano di una corsa a tre: Oriana Marzoli resta tutt’ora la favorita, anche dai bookmakers, seguita da Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Quando la modella venezuelana ha affrontato il televoto per il primo finalista di questa edizione del Gf Vip, oltre che sul supporto del suo fandom, ha potuto contare anche su quello degli altri Spartani. Stesso discorso per l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, mentre Nikita Pelizon ha di fatto sempre corso da sola, fatta eccezione per l’ultimo televoto nel quale ha potuto contare anche sul supporto delle Donnalisi.

Adesso che gli Spartani già in finale sono quattro (Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Edoardo Tavassi), il rischio concreto è che stia verificando una frammentazione delle preferenze, circostanza che potrebbe favorire Nikita Pelizon e portarla alla vittoria finale.