In occasione dell’ultima puntata di Felicissima Sera All Inclusive, Pio e Amedio hanno ospitato Paolo Bonolis. Il duo foggiano, come riportato dai colleghi di Biccy.it, ha fatto un’intervista particolare al conduttore, mostrandogli una serie di foto chiedendo di commentarle. Vedendo l’immagine della moglie, Bonolis ha commentato anche l’avventura di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip.

“Questa è mia moglie! Cosa penso che adesso lei faccia televisione? Devo dire che sono molto contento, lei è felice, si diverte, le piace. Quindi se è contenta lei, sono contento anche io. Che sta con Signorini sono tranquillissimo.

Se stiamo in due stanze diverse? Sì, ma la casa è la stessa. Ma tra noi non c’è distanza, siamo a 10 metri. Certo che abbiamo ancora un bel legame, da tutti i punti di vista.

Se mi sono posto un limite lavorativo? Penso di lavorare altri due anni circa. Poi ci sarà un’altra vita dove penso di divertirmi di più. Se mi ritiro tra due anni? Presumo di sì. Tra due anni, tre, dai”.