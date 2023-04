Serena Bortone sarebbe in procinto di lasciare Oggi è un altro giorno. I rumors che la vedono protagonista sono ormai sulla bocca di tutti. Pare, infatti, che la conduttrice del talk pomeridiano di Rai 1 non sarà riconfermata nella prossima stagione televisiva e, addirittura, circolano già i nomi dei possibili sostituti.

La Bortone ha deciso di chiarire la situazione una volta per tutte: “Io mi aspetto sempre di tutto – ha ammesso al settimanale Nuovo -, ma anche il contrario di tutto. Quindi so che la vita ci concede quel che vuole”.

Serena è alla guida di Oggi è un altro giorno da tre edizioni, e colleziona ottimi ascolti nonostante la concorrenza sia decisamente agguerrita. Su Mediaset, infatti, vanno in onda nella stessa fascia oraria le soap turche e spagnole e soprattutto Uomini e Donne. “La capacità di entrare in empatia con le persone che hai in studio - prosegue la Bortone spiegando la chiave di successo -. Non solo con gli ospiti da intervistare, ma anche con il gruppo di lavoro che sta dietro le quinte e con i tecnici che rappresentano un’eccellenza dell’azienda Rai. Senza dimenticare l’autenticità che insieme all’empatia serve sul lavoro e nella vita”.

Gli impegni televisivi di Serena Bortone non si limitano esclusivamente a Oggi è un altro giorno. La conduttrice è infatti anche giurata/investigatrice de Il Cantante Mascherato. E per quanto riguarda, invece, la vita privata: “Non sogno l’abito bianco, né ho mai pensato di realizzarmi con il matrimonio. Sono una persona libera, il che comporta l’impossibilità di fare compromessi. Detto questo, non mi sono mai pentita di aver amato e, se dovesse arrivare qualcuno sul cavallo bianco, io ci salirei!”.