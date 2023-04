Dalila Gelsomino, nuova compagna di Eros Ramazzotti, avrebbe sfoggiato “curve sospette” immortalate dai paparazzi di Diva e Donna durante un’uscita di coppia a Madrid. Se la nuova fiamma del cantante fosse davvero in dolce attesa, per lui si tratterebbe del quarto figlio dopo Aurora Ramazzotti, avuta da Michelle Hunziker, e Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti da Marica Pellegrinelli.

Eros Ramazzotti, 59 anni, ha appena festeggiato l’arrivo del primo nipotino, e ora si prepara ad una nuova cicogna? Dalila Gelsomino ha mostrato delle “curve sospette” durante le ultime paparazzate a Madrid, e secondo il settimanale Diva e Donna, la coppia nasconde un dolce segreto. Fotografati mano nella mano, Eros e Dalila sono apparsi più innamorati che mai, e anche la repentina uscita social del cantante con la compagna potrebbe essere l’indizio di una lieta novella che diventerebbe difficile da nascondere.

Dopo che Aurora Ramazzotti ha partorito, nonno Eros ha postato una dolce dedica al nipotino: “La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani”. Poco più di un mese fa, Eros Ramazzotti è uscito allo scoperto con la sua nuova compagna. Dopo il primo post sui social sono seguiti selfie e baci nel dietro le quinte dei concerti, passeggiate mano nella mano per le vie di Milano e coccole nel rifugio bresciano del cantante. Dalila Gelsomino ha 25 anni in meno di lui, e insieme condividono la passione per la musica. Ora, se fosse confermata la cicogna in arrivo, la famiglia allargata di Eros si ingrandirebbe ancora di più.