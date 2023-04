Il settimanale Chi ha svelato che Maria De Filippi avrebbe optato per un’edizione “nip” di Temptation Island, escludendo quindi le coppie già conosciute nel panorama televisivo. Insomma, si tratta di un ritorno alle origini per il reality dei sentimenti, che ha sempre appassionato tantissimi telespettatori durante la stagione estiva.

In molti pensavano che alcune coppie nate durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, come ad esempio quelle formate da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, e Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Ma, a quanto pare, i fan di Donnalisi e Oriele dovranno rassegnarsi all’idea di non vederli sul piccolo schermo la prossima estate. Inoltre, non ci sarà nessuna coppia nata a Uomini e Donne quest’anno (sia per quanto riguarda il Trono Classico che quello Over).

La nuova edizione di Temptation Island partirà tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. A condurre il reality dei sentimenti sarà ancora una volta Filippo Bisciglia.