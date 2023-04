La quinta puntata del Serale di Amici, in onda domani, sabato 15 aprile, in prima serata su Canale 5, ha visto Ramon e Federica al ballottaggio finale. Questo è ciò che emerge dalle anticipazioni riportate dai colleghi di SuperGuidaTv e, come di consueto, il nome dell’eliminato verrà svelato solo sabato sera. Ma cos’è successo durante le sfide?

Le anticipazioni del Serale del 15 aprile

La prima prova ha visto Isobel vincere contro Maddalena, la seconda ha fatto registrare il trionfo di Cricca e Angelina in duetto contro Ramon, mentre la terza prova, decisiva, è stata determinata dalla vittoria di Isobel contro Angelina. Ballottaggio tra Angelina e Cricca che diventa l’eliminato provvisorio.

La seconda manche ha visto scontrarsi la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Maddalena ha portato a casa la prima prova contro Aaron e anche la seconda contro Ramon. Quest’ultimo è diventato l’eliminato provvisorio.

La terza manche ha visto la squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini sfidare quella di Raimondo Todaro ed Arisa. Nella prima sfida, Angelina ha vinto contro Federica. La seconda prova è stata vinta da Wax contro Maddalena e la terza sfida ha fatto registrare il trionfo di Angelina contro Mattia. Wax e Federica sono finiti al ballottaggio e l’eliminata provvisorio è risultata essere Federica. Al ballottaggio finale sono quindi arrivati in tre: Cricca, Federica e Ramon. Il primo è stato salvato dai giudici. Il nome dell’eliminato definitivo sarà svelato nel corso della puntata.

Maria De Filippi interrompe la registrazione

Cricca avrebbe avuto un momento di sconforto dopo essere stato scelto per il ballottaggio. Maria De Filippi ha cercato di rincuorarlo, e i suoi compagni gli hanno dato supporto durante la pubblicità, Inoltre, pare che la conduttrice abbia addirittura fermato la registrazione per confortarlo.