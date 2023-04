Sabato 15 e domenica 16 aprile torna, alle ore 16,30 su Canale 5, l’appuntamento con Verissimo. Silvia Toffanin accoglie in studio l’attrice Paola Pitagora, impegnata nella seconda stagione della fiction targata Mediaset, Luce dei tuoi occhi. Nell’elegante salotto della compagna di Pier Silvio Berlusconi siederanno anche il ballerino Alessio, ultimo eliminato da serale di Amici, Pamela Camassa, pronta a sbarcare a L’Isola dei Famosi, e Raffaella Fico. Ci saranno anche Jessica Aidi, moglie del calciatore del Paris Saint Germain Marco Verratti, e la coppia formata da Alessio e Aldo, ex di Uomini e Donne, in attesa del loro terzo figlio.

Non ci sarà, invece, Sonia Bruganelli. Dopo le voci di una separazione dal marito Paolo Bonolis, che secondo Dagospia sarebbe dovuta essere annunciata proprio nel salotto di Silvia Toffanin, non solo la coppia con un video molto ironico pubblicato su Instagram ha categoricamente smentito, ma la stessa Bruganelli ha detto che l’intervista a Verissimo non si farà. Non è ancora chiaro il motivo, né se è stata soltanto rimandata.

Domenica 16 aprile approderà in studio anche Ilary Blasi, che lunedì 17 aprile debutterà su Canale 5 con una nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Inoltre, ci saranno anche Patty Pravo, e Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, insegnanti di Amici.