Ieri sera, Marracash era a cena con la sua amica Ornella Vanoni, e attraverso una Instagram story ha mostrato pubblicamente la dichiarazione d’amore che la cantante gli ha rivolto: “Mi piaci, se avessi avuto 30 anni di meno ti avrei sbattuto al muro”, le parole dell’artista che stanno facendo il giro del web.

Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo, era a cena con Ornella Vanoni. Il rapper siciliano ha condiviso su Instagram un video nel quale riprende l’artista mentre gli confessa di provare attrazione per lui: “Mi piaci, mi piaci. Te l'ho già detto. Se avessi avuto trent’anni di meno… ti avrei sbattuto al muro. Ma non saremmo andati d’accordo perché vado in tristezza anche io. Sono sempre triste, un disastro”. Il video, manco a dirlo, è diventato virale sui social.

Cosa ben nota ai fan è l’amicizia che lega i due cantanti che si conoscono ormai da tempi. Lo scorso dicembre, durante un’intervista a Radio Deejay, Ornella confessò che quando conobbe Marracash “perse completamente la testa”. La Vanoni è anche amica dell’ex fidanzata del rapper, Elodie: fu infatti la prima a chiamarla dopo l’esibizione a Sanremo 2023.