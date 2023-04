Il Milan impatta 1-1 allo stadio Diego Armando Maradona con il Napoli. Il gol del pareggio, siglato da Victor Osimhen, arriva praticamente a tempo scaduto, quando non c’è più tempo per acciuffare la vittoria e portare il match ai tempi supplementari. Delusione per i tantissimi supporters partenopei accorsi all’impianto di Fuorigrotta per sostenere gli azzurri, e per tutti quelli che hanno guardato la partita in televisione.

Particolarmente amareggiati anche i tifosi vip. Caterina Balivo, ad esempio, in un video pubblicato sui social, non è riuscita a controllarsi ed è scoppiata in lacrime al termine della partita. La conduttrice ha provato a commentare la gara, ma si è fermata quasi subito per la commozione: “Allora…”. Caterina Balivo ha poi pubblicato un messaggio: “Notte, ma è un’amara notte. Grazie ragazzi, vi vogliamo bene”.