La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si è aperta lunedì 17 aprile. I nuovi naufraghi sono sbarcati in Honduras, ma c’è chi guarda con nostalgia l’esperienza nel celebrity survivor condotto da Ilary Blasi. Tra questi, c’è Edoardo Tavassi, che nelle sue stories su Instagram ha ricordato i suoi trascorsi da naufrago.

Lo scorso anno, Tavassi era volato in Honduras insieme alla sorella Guendalina, ma a causa di un infortunio è stato costretto a lasciare L’Isola senza potersi godere la finale con il suo amico Nicolas Vaporidis, risultato poi il vincitore.

“Vorrei dare un consiglio a tutti i naufraghi: ora so ca**i vostri!”, ha detto ironicamente l’ex vippone. “Un po’ di nostalgia”, ha scritto Edoardo Tavassi a corredo di una foto pubblicata su Instagram con il compagno di avventura Nicolas Vaporidis. All’inizio tra i due non correva buon sangue, poi con il tempo i due ex naufraghi sono riusciti a trovare la giusta intesa che gli ha consentito di coltivare l’amicizia anche a reality concluso.