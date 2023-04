Hande Erçel, dopo una lunga pausa dal lavoro e dal mondo dei social, dovuta alla malattia della nipotina Aylin Mavi, ha ripreso a pieno ritmo la sua carriera da attrice, modella e influencer. La diva turca, nota in Italia per aver recitato nell’amatissima fiction Love is in the air al fianco dell’ex fidanzato Kerem Bursin, ha deciso di fare tappa a Firenze per godersi le bellezze del capoluogo toscano. Già nell’aprile 2022, Hande era stata in Italia, a Milano, per una vacanza con la sorella Gamze, e a distanza di un anno ha deciso di ritornare nel nostro Paese, al quale è molto legata.

Di recente, la Erçel ha raggiunto su Instagram la cifra monstre di 30,4 milioni di follower, numeri che ne fanno di fatto una delle regine assolute del social media. Archiviata la storia d’amore con Kerem Bursin, Hande ha intrapreso una nuova relazione: lui si chiama Hakan Sabanci, trentunenne uomo d’affari e presidente del Consiglio di Amministrazione di Densa Denizcilik Holding, colosso dell’industria marittima che vanta una flotta composta da ben ventuno navi. Insieme sono stati a Parigi e poi in Scandinavia per assistere all’aurora boreale.

Nella giornata di ieri, Hande Erçel, che ha una grande passione per l’arte, ha pubblicato un nuovo post su Instagram: la diva si è fatta immortalare per le strade di Firenze, su Ponte Vecchio e agli Uffizi, dove ha posato davanti alla Venere di Botticelli. I fan italiani hanno letteralmente inondato di commenti il post di Hande, e c’è anche chi le chiede di stabilirsi in Italia e non tornare più in Turchia! Cosa l'avrà portata in Italia? Lavoro o si tratta di una semplice vacanza?