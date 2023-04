La notizia è dell’ultimissimo minuto, e avrebbe del clamoroso. Stando a quanto riportato dai colleghi di Isa e Chia, pare ci sia un flirt in corso tra Guè Pequeno, noto rapper e produttore discografico, ed un ex storica concorrente dell’edizione Nip del Grande Fratello.

Si tratterebbe di Guendalina Canessa, ex gieffina nonché ex moglie di Daniele Interrante, dal quale ha avuto la primogenita Chloe. E’ stata l’esperta di gossip Deianira Marzano a lanciare l’indiscrezione dopo aver ricevuto la “dritta” in direct. La seguace di Deianira avrebbe visto i due in un hotel di Lugano, in Svizzera.

L’ex protagonista della settima edizione del Grande Fratello, all’epoca condotta da Alessia Marcuzzi, alcune settimane fa era stata avvistata in compagnia di Eugenio Colombo all’interno di un locale. I due sono stati immortalati mentre si scambiavano un bacio appassionato.