Chiara Ferragni ha deciso di fare un tuffo nel passato pubblicando su Instagram la foto di una sua vacanza ai Caraibi fatta quando aveva 15 anni. Bandana rosa, treccine bionde e bikini azzurro con topolino. “Morta per questa foto di me a 15 anni in Repubblica Dominicana, che cerco di assomigliare a Christina Aguilera. Ero patita di Cristina Aguilera, e quindi sulla spiaggia mi sono fatta fare le freccine come lei - racconta la Ferragni - pensavo di avere una chioma pazzesca, ma alla fine avevo in tutto dieci freccine in testa: il risultato non è proprio venuto".

Tra i tanti complimenti e le risate, però, c’è chi ha colto l’occasione per innescare una polemica: “Una Chiara più in carne, meglio con un po’ di ciccia”, scrive un utente, a sottolineare l'eccessiva attuale magrezza dell'influencer. Mentre altri puntato il dito sulle sue origini non necessariamente “umili”: “Eh sì, proprio venuta dal nulla. A 15 anni nella Repubblica Dominicana, io a 15 anni non avevo neppure il motorino”, si legge. Parole che evidentemente alludono alla solida base economica dalla quale sarebbe partita Chiara Ferragni per arrivare a costruire quello che oggi è un vero e proprio impero tra brand e sponsorizzazioni.

Ma a difendere l’imprenditrice digitale ci pensano i seguaci più fedeli: “Quindi uno ricco di famiglia non può fare niente di buono perché niente è merito suo? Non mi sembra che lei abbia mai detto di essere venuta dal nulla”.