Una Instagram story pubblicata da Arisa ha fatto sobbalzare il web. La cantante ha condiviso uno scatto mentre guarda la puntata del Serale di Amici al computer, comodamente sotto le coperte, e ha scritto una frase che ha incuriosito i fan: “A mio figlio piace Arisa”, con tanto di cuore blu e leoncino accanto.

Le sue parole sono riferite alla sfida che ogni sabato vede gareggiare tutti gli insegnanti del talent di Maria De Filppi e, proprio in quel momento, Arisa stava assitendo al momento in cui si è esibita. Nella story si vede il ventre scoperto della cantante che appare un po’ rigonfio. Saranno le calorie in più oppure è incinta?

Nella puntata di sabato, Arisa ha cantato e ballato con il suo partner di Amici, Raimondo Todaro. Ma non sembra essere emerso nulla. Tutto lascerebbe pensare ad uno scherzo della cantante a cui piace spesso prendersi in giro e giocare con il suo corpo. L’ha mostrato in più di un’occasione nei look, negli outfit e negli scatti d’autore, soprattutto dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle. I fan, però, non sarebbero dispiaciuti se la notizia di un’inattesa gravidanza fosse vera. Qual è la verità?