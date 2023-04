Mancano pochissime ore all’inizio della seconda puntata de L’Isola dei Famosi. La prima settimana in Honduras è stata ricca di colpi di scena, e Ilary Blasi è pronta a fare il punto della situazione durante la lunga diretta.

Litigi, primi baci, cedimenti ma anche tanta voglia di mettersi in discussione hanno caratterizzato i primi giorni dei naufraghi, che stasera, come di consueto, si cimenteranno in prove ricompensa e leader. Nonostante sia passata solo una settimana dallo sbarco dei naufraghi, in Honduras se ne sono viste delle belle. Innanzitutto, complice anche il nervosismo per la mancanza di cibo, ci sono stati tantissimi litigi, uno su tutti quello tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima è stata anche protagonista del primo bacio di questa edizione del celebrity survivor: durante il gioco della bottiglia (che sull’Isola viene fatto con un legnetto), la showgirl ha baciato Luca Vetrone.

La prima settimana in Honduras è stata caratterizzata anche da una violazione del regolamento. Andrea Lo Cicero, infatti, ha aiutato un’altra tribù, quella degli Accoppiados, ad accendere il fuoco, elemento fondamentale per la sopravvivenza.

Al centro della puntata ci sarà anche la prima eliminazione. I due concorrenti che rischiano di lasciare l’Isola sono Helena Prestes e Marco Predolin, con la prima che, secondo i sondaggi, sembra essere la favorita. La modella brasiliana, inoltre, è anche tra i preferiti del pubblico in generale insieme a Marco Mazzoli e Paolo Noise.