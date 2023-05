Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono due dei ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip più “iconici”. O almeno, è ciò che pensano i tantissimi supporter degli Incorvassi: un vero e proprio esercito che ha come “quartier generale” Twitter, piattaforma social sulla quale i due ex vipponi la fanno da padroni incontrastati.

Le gag giornaliere di cui Edoardo e Micol sono protagonisti fanno letteralmente impazzire il web, che in loro rivede una versione 2.0 di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Scene di vita quotidiana che raccontano la “normalità” di una delle coppie fuoriuscite dal Gf Vip più amate dal pubblico.

Edoardo Tavassi, la gag è epica

L’ultimo siparietto social risale a pochi minuti fa. Edoardo Tavassi sta trascorrendo la festa del primo maggio in compagnia di Micol Incorvaia, della sorella di quest’ultima, Clizia, di Guendalina Tavassi e del fidanzato di quest’ultima. “Stavo pensando… Oggi è il primo maggio ed è la festa dei lavoratori…”, esordisce l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Poi ruota la videocamera del suo smartphone e inquadra in ordine Guendalina, Federico Perna, Micol e Clizia, e dice: “Ma loro, che ca**o si festeggiano?!”. Insomma, Tavassi ha regalato ai suoi follower un nuovo momento "epico".