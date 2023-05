Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario sono stati “pizzicati” insieme nelle ultime ore ed il video è diventato virale sui social. L’attore di Mare Fuori, nella serie interpreta Carmine Di Salvo, e la ballerina nota per la sua partecipazione ad Amici, sono finiti più volte al centro dei pettegolezzi per una presunta relazione sentimentale, di fatto mai confermata o smentita da nessuno dei due diretti interessati. E il video, nel quale chiedono indicazioni stradali mentre sono in auto insieme, testimonia quantomeno la vicinanza tra i due.

Nel video si vede Massimiliano Caiazzo alla guida passare di fianco a quella di alcuni ragazzi che stanno filmando, evidentemente perché hanno riconosciuto l’attore di Castellammare di Stabia e la ballerina. Caiazzo chiede se si possa passare della direzione in cui stanno andando, prima che la ragazza che sta filmando dà un volto a Elena D’Amario, difficilmente riconoscibile altrimenti, dicendole che la segue sempre ad Amici. A quel punto Massimiliano Caiazzo saluta i ragazzi con un sorriso.