Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 3 maggio, riflettori puntati su Nicole Santinelli. La tronista romana sta conoscendo Carlo Alberto Mancini e Andrea Foriglio, e con entrambi ha instaurato un rapporto fatto di intimità e complicità. Con entrambi è scattato anche il bacio nelle ultime esterne, ma in studio ritengono che Nicole sia interessata esclusivamente ad Andrea, e che baci Carlo solo per provocare una reazione nell’altro corteggiatore.

Le esterne con Carlo Alberto e Andrea

Nicole Santinelli è uscita con Carlo Alberto Mancini e con Andrea Foriglio, e con ambedue, prima sul prato, poi in piscina, è scattato un bacio passionale. “Ho sempre creduto nel nostro percorso, ma ogni volta che tiri fuori i tuoi dubbi mi stufo. Sono fatto così. Non sono geloso, mi dà molto molto fastidio. Non faccio scenate, i tuoi dubbi sono infondati. Io sono fatto così, ti sto dimostrando tanto in questi mesi”, si è sfogato Andrea replicando alle critiche di Gianni Sperti e della tronista, i quali ritengono che lui non sia del tutto sincero. “Mi sorge il dubbio se i tuoi comportamenti non sono volti all'obiettivo. Io percepisco sincerità, meno spontaneità. Vorrei vederlo più sciolto, vorrei che pensasse di meno”, le parole di Nicole. “Non ti darò mai questa soddisfazione”, ha aggiunto Andrea.

Carlo, una volta entrato in studio, ha commentato confessando di provare un sentimento per la Santinelli: “Vedo un'inversione di ruoli, Andrea è il tronista e lei la corteggiatrice. Io ragiono con la pancia, non penso se darti soddisfazione. Io ho un principio di sentimento per lei, la differenza tra me e Andrea è testa e pancia, si riassume così”. Discutendo con il suo rivale, Carlo ha detto di essere sicuro che non ci sono così tante differenze tra loro: “Vedendo il bacio con me, non ti viene da dire nulla”.

Le parole di Roberta Di Padua

“Lui (Andrea, ndr) ha paura che lei lo mandi via, il tutorial sul bacio a cui assistiamo (quello con Carlo, ndr) è volto solo a vedere una reazione in Andrea. Lei ribadisce che cerca reazioni da Andrea, purtroppo non la avrai", il commento di Roberta Di Padua, acerrima nemica di Nicole Santinelli. La dama del Trono Over crede che la tronista sia interessata solo ad Andrea e che baci Carlo solo per generare reazioni nell'altro corteggiatore. Poi ha aggiunto di aver incontrato Carlo: "Io l'ho incontrato, stava molto giù e gli ho consigliato di reagire. Lui mi ha abbracciato, cercava conforto. Tu sei troppo presa da Andrea, e non da lui". "Mi sentivo giù e cercavo consigli. Non provo nulla, non c'è interesse" si è giustificato Carlo, ma Nicole Santinelli non ha reagito bene all'incontro: "Io non ti capisco, lei che mi attacca sempre sì. Questa cosa è grave". In studio credono che la tronista abbia già la scelta, così Roberta Di Padua si è rivolta a Carlo: "Te ne devi andare, è necessario". Della stessa opinione Gianni Sperti, ma Carlo non ha intenzione di fare un passo indietro: "Resterò qui finché sento qualcosa tra noi".