Antonino Spinalbese ha archiviato l’esperienza al Grande Fratello Vip e, fatta eccezione per Andrea Maestrelli (con il quale si è instaurato un bel legame), Nikita Pelizon, Matteo Diamante e Davide Donadei (con i quali si è incontrato per un evento), sembra aver tagliato i ponti con gran parte degli ex inquilini.

L’ex hairstylist è approdato nel reality show condotto da Alfonso Signorini in qualità di ex di Belen Rodriguez, ma con il tempo è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico al di là della sua relazione con la showgirl argentina. Proprio dalla storia d’amore con quest’ultima, è nata la piccola Luna Marì, il motivo principale per il quale non vedeva l’ora di uscire dalla Casa di Cinecittà.

La bizzarra teoria su Luna Marì

Tuttavia, nelle ultime ore, Antonino ha voluto commentare un post di un utente su Instagram, che avanzata la fantomatica teoria secondo la quale la madre biologica di Luna Marì non sarebbe Belen. “Spinalbese, avete fatto un investimento comprando gli ovociti di Tatiana, asportati illegalmente dall’ospedale. Solo grazie a questi oociti sei diventato famoso. La bambina sarà restituita alla vera madre biologica. Un guadagno sicuro. Una piccola schiava indifesa e gratis che devi mantenere. Basta sfruttarla sui social”.

Una teoria talmente folle e assurda che Antonino Spinalbese non si è nemmeno arrabbiato, ma ha risposto in maniera ironica: “Signora Maria, non so nemmeno fare la spesa online. Mi metto ad acquistare ‘gli ovociti di Tatiana?”. Insomma, una tesi totalmente bizzarra che è stata liquidata molto velocemente dall’ex vippone.