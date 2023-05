Dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, le cosiddette OMG, tornano sotto i riflettori. Le tre ex vippone, nelle loro ultime Instagram stories, hanno raccontato che si stanno dedicando ad un progetto che farà impazzire i propri fan. Tute e tre hanno confermato di essere “sparite” dai social per l’intera giornata proprio per dedicarsi a questo nuovo progetto.

Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali in merito ai programmi futuri di Oriana, Micol e Giaele, ma quest’ultima ha fatto intuire qualcosina: “Sono sparita tutto il giorno ma ho passato la giornata con Micol e Oriana per preparare un nuovo progetto che uscirà a breve. Finalmente vi posso anticipare questa cosa. Siamo state tutto il giorno in ufficio da Mia Bag a lavorare per voi. Sono troppo contenta... stiamo facendo una cosa bellissima”, ha raccontato la De Donà.

Nel frattempo, ieri sera, a Milano, c’è stata una nuova reunion degli Spartani. Presenti Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Alberto De Pisis: i quattro ex vipponi hanno cenato insieme in un noto locale del capoluogo meneghino, e poi si sono scatenati tra canti e balli. Con loro c’erano anche Giulia Salemi e la mamma di quest’ultima, Fariba Tehrani.