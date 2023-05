Sophie Codegoni e Alessandro Basciano saranno presto genitori. Ma se per il dj si tratta del secondo figlio (il primo, Nicolò, è nato dalla relazione con l’ex fidanzata Clementina Deriu), la bellissima influencer diventerà mamma per la prima volta.

I Basciagoni sono più felici che mai. Infatti, ancora pochi giorni, e potranno finalmente stringere tra le braccia la loro piccola Celine. Nelle ultime ore, Sophie ha postato su Instagram alcune immagini con il fidanzato, e ha scritto una tenerissima dedica alla figlia: “Pochi giorni e finalmente sarai tra le nostre braccia. Mamma e papà non stanno più nella pelle”, le parole dell’ex vippona, che accanto ad Alessandro sembra aver trovato la felicità.

Alcuni giorni fa, la Codegoni non aveva nascosto ai suoi follower la sua preoccupazione per l’imminente parto, e aveva anche rivelato di come la sua ginecologa le avesse “ordinato” assoluto riposto, poiché la piccola Celine sarebbe già pronta a nascere.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, e la loro storia d’amore continua ad appassionare tantissimi fan in tutta Italia. I due ex gieffini hanno anche annunciato che, dopo la nascita della figlia, si metteranno all’opera per organizzare il matrimonio.