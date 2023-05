Nella puntata di Uomini e Donne, trasmessa il 3 maggio, gli aficionados del dating show di Canale 5 hanno assistito alla parte finale dello scontro tra Elio Servo e Tina Cipollari (qui la prima parte). La lite è ripresa dai dubbi dell’opinionista in merito all’attività che il cavaliere napoletano sostiene di svolgere, ovvero la costruzione di serbatoi per carburanti.

Le insinuazioni di Tina Cipollari sulla professione di Elio Servo

Tina Cipollari ha continuato a insinuare che Elio Servo non stia raccontando la verità sul suo conto: “Non voglio andare oltre. Non voglio parlare del suo lavoro. È una cosa che non si può dire e basta. Altrimenti ricominciamo la diatriba, la querela, il tribunale e cose varie”. Il cavaliere, allora, si è rivolto a Maria De Filippi puntando il dito contro l’atteggiamento dell’opinionista: “Maria, perdonami, però anche questo prima dirlo e poi dire che non si può dire”. “Sì, l’insinuazione non la capisco”, ha replicato la conduttrice. Gianni Sperti, allora, è intervenuto per precisare che la collega si vede costretta a tacere perché Elio avrebbe minacciato di querelarla.

Elio Servo: "Ho avuto una vita disastrata"

Il cavaliere ha ribadito di trovare eccessivi i toni con i quali Tina Cipollari si riferisce a lui: “Ho subito violenza da parte tua. Se non avessi avuto tanto self control, con tutte quelle parole che hai detto, sai quanti fiorellini mi potevano uscire dalla bocca? Tina, in sessantacinque anni, non mi è mai capitato che un essere umano mi abbia detto tutti gli improperi che mi hai detto tu in televisione”. Ma l’opinionista ha replicato: “Io penso tu abbia avuto cose peggiori”. Così, è arrivata la confessione di Elio: “Io ho avuto una vita molto disastrata, esco dall'inferno. D'accordo? E mi fermo qui”. Tina ha rincarato la dose, dicendo di non comprendere perché rimanga così colpito dalla parola “truffatore”. Poi si è rivolta a Maria De Filippi: “Guarda Maria, ti posso dire una cosa? Devo uscire, altrimenti mi riparte la rotella. Ha subito un trauma…ma che uomo sei? Ciarlatano, cialtrone”.

Servo a provato a sdrammatizzare: “Mi piaci come donna”, ma ciò ha fatto infuriare ancora di più la Cipollari: “Pensate che buffone. Una persona che ti ha offeso, ti ha umiliato, va a dire ‘tu mi piaci’. Fai schifo. Io ti rispondo così. A me quest'uomo fa schifo, querelatemi”.

Clicca QUI per il video ufficiale