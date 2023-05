La settima edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa da poco più di un mese, ma nonostante ciò gli ex vipponi continuano ad essere sotto ai riflettori, rendendo i fan partecipi delle loro vita attraverso i social. In particolare, a far parlare di loro negli ultimi giorni sono state Nikita Pelizon e Oriana Marzoli (rispettivamente prima e seconda classificata). Le due hanno postato un video su TikTok con l’obiettivo di lanciare una frecciatina a qualcuno. Ma chi è il destinatario?

Nel video, l’influencer triestina balla e saluta i suoi supporters e scrive: “Quando sai che è meglio ballare anziché dare spiegazioni a chi parla male di te”. Anche il video della modella di origini venezuelane è sullo stesso leit motiv: “Quando sparlano di te per mesi e poi vogliono salutarti”. Non è chiaro a chi siano rivolte le parole di Nikita Pelizon e quelle di Oriana Marzoli. Potrebbe trattarsi di un ex concorrente del Gf Vip, di qualche vecchia conoscenza o di qualche hater. Un altro interrogativo che sorge spontaneo è se il destinatario dei due video in questione sia il medesimo o se si tratti di due persone differenti. Insomma, le incognite sono molte, ma siamo certi che non ci vorrà molto per scoprire chi è il misterioso personaggio che ha fatto infuriare le due ex vippone.