Matteo Diamante ha tutta l’intenzione di riconquistare Nikita Pelizon. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha ritrovato la sua ex fidanzata durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, quando ha fatto il suo ingresso nella Casa in qualità di ospite. Durante la permanenza nel loft di Cinecittà, il pierre ha palesato in più di un’occasione di provare ancora dei sentimenti nei confronti dell’influencer triestina. Sentimenti che, però, all’epoca non erano ricambiati. Ma oggi le cose starebbero per cambiare.

Matteo Diamante scrive a Nikita Pelizon

La scorsa settimana, Matteo Diamante fece recapitare al settimanale Di Più una sua lunga lettera indirizzata proprio a Nikita Pelizon: “Ciao Nikita, sto guardando le nostre foto di queste ultime settimane, i nostri video, i ricordi. Ci stiamo vedendo tanto in questi giorni, sembra di essere tornati ai tempi in cui stavamo insieme e mi piace molto questa sensazione, mi piace scherzare con te, corteggiarti lentamente, come si faceva una volta, senza pensare troppo a che cosa potrebbe accadere tra noi. Amicizia? Amore? Lasciamo fare al tempo…”.

Insomma, l’intenzione di Diamante è quella di riconquistare il cuore di Nikita e, a quanto pare, starebbe per riuscire nel suo obiettivo. A rivelarlo è l’Investigatore social Alessandro Rosica, che su Twitter ha aggiornato i fan della coppia sulla situazione: “Matteo e Nikita si stanno avvicinando sempre di più. Ad oggi non c’è una relazione, ma è rinata una grandissima amicizia. I due ultimamente sono spesso intimi! A quanto pare c’è un’amicizia speciale, vedremo come proseguirà. Fonte verissima”.

Insomma, i Makita, i fan della ship, possono sperare in un ritorno di fiamma.